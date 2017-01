SOUP… there it is! Today on Indy Style, Ben Lierman, Lee Supply Corp., shows us what is so awesome about homemade stock! He also makes us some French Onion Soup and Chicken Ramen. Delicious!

Recipes:

http://www.gotolee.com/chef-ben-says-warm-soul-soup/

http://leesupply.wixsite.com/chefbensays/single-post/2016/1/8/Chef-Ben-Says-Stock-is-King

To learn more, visit www.GoToLee.com.

Share this: Facebook

Twitter

Google

Email

Print

More

Pinterest

Like this: Like Loading...