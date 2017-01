Singer Julia Kahn performs

It’s the beautiful sound of Julia Kahn. Take a listen!

About Julia: Alice Music video won “Best New Video” in NUVO // https://youtu.be/uiZdL8khhko

EP: Closet Symphonium available on iTunes, Amazon, Google Play

Upcoming performances

Performance @ Kilroy’s Dunnkirk (Bloomington)

Friday Night 1/27 10:30pm-1:30am

Zoolala Fundraiser: Proceeds support the Zoo’s mission of advancing animal conservation locally and globally.

Saturday Night 1/28 8-10pm

Headlining in the Dolphin Pavillion

Tickets at IndyZoo.com

To learn more, visit www.juliakahnmusic.net.

Share this: Facebook

Twitter

Google

Email

Print

More

Pinterest

Like this: Like Loading...