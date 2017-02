Lady Gaga announces tour performance in Indy

INDIANAPOLIS (WISH) — Fresh off an explosive Super Bowl performance, Lady Gaga announced a new world tour that includes a stop in Indianapolis.

She’ll perform at Bankers Life Fieldhouse on Nov. 5 as part of the Joanne World Tour. Tickets go on sale Feb. 20 at TicketMaster.com.

The tour kicks off in Canada in mid-August.

Date: City: Venue: On sale:

1-Aug-17 Vancouver, BC Rogers Arena Mon. Feb. 13

3-Aug-17 Edmonton, AB Rogers Place Mon. Feb. 13

5-Aug-17 Tacoma, WA Tacoma Dome Mon. Feb. 13

8-Aug-17 Los Angeles, CA The Forum Mon. Feb. 13

11-Aug-17 Las Vegas, NV T-Mobile Arena Mon. Feb. 13

13-Aug-17 San Francisco, CA AT&T Park (Stadium) Mon. Feb. 13

15-Aug-17 Sacramento, CA Golden 1 Center Mon. Feb. 13

19-Aug-17 Omaha, NB CenturyLink Center Mon. Feb. 13

21-Aug-17 St. Paul, MN Xcel Energy Center Mon. Feb. 13

23-Aug-17 Cleveland, OH Quicken Loans Arena Mon. Feb. 13

25-Aug-17 Chicago, IL Wrigley Field (Stadium) Mon. Feb. 13

28-Aug-17 New York City, NY Citi Field (Stadium) Mon. Feb. 13

1-Sep-17 Boston, MA Fenway Park (Stadium) Mon. Feb. 13

4-Sep-17 Montreal, QC Bell Centre Mon. Feb. 13

6-Sep-17 Toronto, ON Air Canada Centre Mon. Feb. 13

10-Sep-17 Philadelphia, PA Wells Fargo Center Mon. Feb. 13

15-Sep-17 Rio De Janeiro, BR Rock In Rio Festival Thu. Apr. 6

22-Sep-17 Barcelona, ES Palau Sant Jordi Fri. Feb. 10

24-Sep-17 Zurich, CH Hallenstadion Fri. Feb. 10

26-Sep-17 Milan, IT Mediolanum Forum Fri. Feb. 10

29-Sep-17 Hamburg, DE Barclaycard Arena Fri. Feb. 10

1-Oct-17 Antwerp, BE Sportpaleis Mon. Feb. 13

3-Oct-17 Amsterdam, NL Ziggo Dome Mon. Feb. 13

6-Oct-17 Paris, FR AccorHotels Arena Fri. Feb. 10

9-Oct-17 London, UK O2 Arena Fri. Feb. 10

15-Oct-17 Birmingham, UK Barclaycard Arena Fri. Feb. 10

17-Oct-17 Manchester, UK Manchester Arena Fri. Feb. 10

21-Oct-17 Copenhagen, DK Royal Arena Mon. Feb. 13

23-Oct-17 Stockholm, SE Ericsson Globe Mon. Feb. 13

26-Oct-17 Berlin, DE Mercedes-Benz Arena Fri. Feb. 10

28-Oct-17 Koln, DE Lanxess Arena Fri. Feb. 10

5-Nov-17 Indianapolis, IN Bankers Life Fieldhouse Mon. Feb. 20

7-Nov-17 Detroit, MI Little Caesars Arena Mon. Feb. 20

10-Nov-17 Uncasville, CT Mohegan Sun Mon. Feb. 20

13-Nov-17 Louisville, KY KFC Yum! Center Mon. Feb. 20

15-Nov-17 Kansas City, KS Sprint Center Mon. Feb. 20

16-Nov-17 St. Louis, MO Scottrade Center Mon. Feb. 20

19-Nov-17 Washington, DC Verizon Center Mon. Feb. 20

20-Nov-17 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena Mon. Feb. 20

28-Nov-17 Atlanta, GA Philips Arena Mon. Feb. 20

30-Nov-17 Miami, FL American Airlines Arena Mon. Feb. 20

1-Dec-17 Tampa, FL Amalie Arena Mon. Feb. 20

3-Dec-17 Houston, TX Toyota Center Mon. Feb. 20

5-Dec-17 Austin, TX Frank Erwin Center Mon. Feb. 20

8-Dec-17 Dallas, TX American Airlines Center Mon. Feb. 20

9-Dec-17 Oklahoma City, OK Chesapeake Energy Arena Mon. Feb. 20

12-Dec-17 Denver, CO Pepsi Center Mon. Feb. 20

14-Dec-17 Salt Lake City, UT Vivint Smart Home Arena Mon. Feb. 20

