¿Está mejor México con López Obrador? Estos indicadores dan un panorama

(CNN Español) — México está a pocos días de elegir al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, un político que buscó el cargo en tres ocasiones —2006, 2012 y 2018— y una de las figuras públicas más relevantes en la historia reciente del país.

López Obrador afirma que para el final de su mandato, el 30 de septiembre, México estará mejor que cuando llegó al poder el primero de diciembre de 2018. Las cifras muestran un balance de contraposiciones.

Mientras el número de personas en la pobreza ha disminuido durante este Gobierno de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) —algo que algunos analistas atribuyen al incremento del salario mínimo y a las transferencias directas de dinero a través de programas sociales—, en acceso a la salud hay un retroceso y otros resultados son terreno de debate.

López Obrador prometió que dejaría en México “el mejor sistema de salud pública del mundo”; algunos dudan si cumplirá

Seguridad

Cuando asumió la presidencia, López Obrador prometió “pacificar” México, atendiendo lo que considera causas del crimen y la violencia: la falta de oportunidades para los jóvenes. Pero en lo que va de su mandato se han registrado unos 176.000 homicidios dolosos en el país, lo que representa 28,20% más que los registrados en todo el mandato de su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando fueron 137.283, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizadas hasta abril.

A pesar de estas estadísticas, tanto el presidente como su equipo repetidamente afirman que su estrategia está dando resultados porque las cifras de homicidios dolosos no crecen al mismo ritmo que lo hicieron durante la administración pasada y han venido disminuyendo año con año.

Los reportes del SESNSP les dan la razón en ello puesto que desde 2019 —el primer año completo del sexenio— se observa una tendencia anual a la baja, aunque los analistas consultados advierten que los niveles de violencia se mantienen altos.

El investigador Armando Vargas, de la consultora Integralia, dijo a CNN que, si bien López Obrador recibió un país con elevados índices de homicidio doloso, no puede argumentar que su gestión ha sido exitosa porque —señala— no hay pruebas de que sus políticas sean efectivas.

Seguridad, salud y educación: los retos del próximo presidente de México

“Podríamos catalogarlo como un éxito de la ‘cuarta transformación’ si hubiera evidencia científica de que la reducción de los homicidios responde a la política de seguridad, ya sea en su dimensión de prevención social, los programas sociales, o en su dimensión más tradicional, policial. Sin embargo, no hay evidencia que lo permita sostener”, expuso.

En contraste, el analista político Eduardo Huchim señaló que la política de atacar las causas de la delincuencia organizada “es correcta” porque —a su juicio— ha logrado contener el aumento de los homicidios dolosos, pero reconoció que “sí necesita un largo periodo de aplicación para que pueda tener resultados más notorios que los actuales”.

CNN pidió entrevista con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que responda a los comentarios y aún espera respuesta.

Economía

López Obrador asegura que la economía de México ha mejorado en comparación con los gobiernos pasados. Para sustentar su afirmación, suele mencionar el tipo de cambio peso-dólar —16,95 pesos por dólar al 29 de mayo— y el aumento del salario mínimo.

Así han evolucionado la economía y los salarios de México con AMLO

En 2018, antes de que comenzara esta administración, el salario mínimo era de 88,36 pesos diarios, unos US$ 5,21. Desde entonces, el Gobierno de López Obrador impulsó incrementos anuales. En 2024 el salario mínimo se ubica en 312,41 pesos para la frontera norte, unos US$ 18,43, y en 207,44 pesos para el resto del país, unos US$ 12,23.

Algunos analistas consideran que este aumento del salario mínimo ha sido uno de los principales logros de este Gobierno.

Salario mínimo en México: ¿de cuánto es el aumento para 2024 y cuándo entra en vigor?

“Es un avance muy importante para seguir construyendo el acceso a un ingreso digno en nuestro país”, dijo Karolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, los mismos especialistas señalan también que esto no es suficiente porque —advierten— la economía sigue sin crecer al ritmo que necesita para que México genere los empleos que se requieren y su población tenga una mejor calidad de vida.

López Obrador prometió que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería al 6% al final de su sexenio, pero aún está lejos de eso. De acuerdo con el Banco Mundial, el PIB de México creció 2% en 2018, bajó 0,3% en 2019, cayó 8,7% en 2020 —el año más duro de la pandemia de covid-19—, repuntó 5,8% en 2021 y cerró en 3,9% en 2022. En febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el PIB creció 3,2% en 2023.

Pobreza

En 2018, el 41,9% de la población de México vivía en condiciones de pobreza. Esto equivalía entonces a 51,9 millones de personas, de acuerdo con las cifras del Coneval, el organismo autónomo que mide este fenómeno y presenta un informe cada dos años.

Para 2022 —el dato más reciente—, el porcentaje de la población en condiciones de pobreza bajó a 36,3%, un número equivalente a 46,8 millones de personas.

Los especialistas consultados atribuyen esta disminución de la población en condiciones de pobreza a factores como el aumento del salario mínimo o el apoyo derivado de los programas sociales, pero explican que, si bien muchas personas han visto una mejoría en sus ingresos, también han resultado afectadas por recortes al gasto público derivados de la política de “austeridad republicana”.

El plan de Sheinbaum para sacar a 7,5 millones de personas de la pobreza extrema en México y la advertencia de analistas

“A partir de los incrementos en el salario mínimo, los ingresos de las familias bajo esta administración mejoraron y lo vemos en los números de la pobreza. Más de 5 millones de personas salieron de la pobreza y tiene que ver con esta política laboral del salario mínimo. Sin embargo, estas mismas familias ya no están gozando del acceso a servicios públicos de relativamente buena calidad que tenían antes”, dijo la periodista Isabella Cota, autora del libro “Suerte o desastre. El azar como modelo económico de López Obrador”.

Salud

Un ejemplo del declive en los servicios públicos está en la salud. De acuerdo con el Coneval, si bien la cantidad de personas pobres se redujo de 2018 a 2022, el número de quienes no tienen acceso a servicios de salud se disparó.

En 2018, la población sin acceso a servicios de salud en general ascendía a 20,1 millones de personas. Para 2022, la cifra aumentó a 50,4 millones, es decir, se elevó en 150,74%.

López Obrador prometió que dejaría en México “el mejor sistema de salud pública del mundo”; algunos dudan si cumplirá

Para Gilas, datos como este demuestran fallas en la política de salud de la administración de López Obrador, que tomó medidas como modificar los esquemas de compra de medicinas y eliminar el Seguro Popular, una instancia que atendía a quienes no tienen seguridad social y que fue reemplazada primero por el Instituto de Salud para el Bienestar y, después, por el IMSS-Bienestar.

“Los mecanismos de sustitución que se intentaron en un primer o segundo momento no han funcionado y siguen sin funcionar”, dijo Gilas y agregó que el sistema de salud se vio golpeado por la pandemia de covid-19.

Al respecto, una comisión independiente de expertos publicó el 30 de abril un informe en el que indicó que, de las 800.000 muertes en exceso causadas por covid-19 en México, 300.000 se debieron a la “gestión deficiente” del Gobierno.

Comisión independiente atribuye 300.000 muertes a la “gestión deficiente” del Gobierno mexicano durante la pandemia de covid-19

Días después, el 6 de mayo, López Obrador descalificó el documento.

“Ese estudio, entre comillas, se hizo a modo, para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el Gobierno en un caso tan triste, tan lamentable, como fue la pérdida de vidas de miles de mexicanos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

“Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila. Trabajamos mucho para salvar vidas. México fue de los primeros países en el mundo en obtener la vacuna, pero no solo eso, en cinco meses vacunamos a todos los adultos mayores de México con una primera dosis”, insistió.

México comenzó la vacunación contra covid-19 en diciembre de 2020. El primer grupo que recibió dosis fue el personal médico y a este le siguieron los adultos mayores de 60 años, a quienes se vacunó entre febrero y mayo de 2021. Según el informe de la Secretaría de Salud del 1 de junio de ese año, para ese día el 25% de la población mayor de 18 años había recibido al menos una dosis.

La misma comisión independiente de expertos dijo en su informe que la vacunación fue uno de los aciertos del Gobierno frente a covid-19, aunque consideró que entre sus principales errores estuvo haber subestimado al virus SARS-Cov-2 y no haber impulsado la aplicación de pruebas de detección. Para los especialistas, esto contribuyó a la propagación de la enfermedad y a un mayor número de muertes.

Corrupción

A lo largo de su carrera política como jefe de Gobierno de la capital mexicana, líder opositor y candidato, López Obrador hizo del combate a la corrupción una de sus banderas.

Esto se repitió cuando llegó a la presidencia. El 1 de diciembre de 2018, en su primer discurso como mandatario, dedicó al tema cuatro de sus 100 compromisos de Gobierno.

A casi seis años de ello, las cifras oficiales indican una mejora relativa en este rubro. En 2019, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el Inegi, señalaba que la tasa de la población que había tenido contacto con algún servidor público y experimentado al menos un acto de corrupción era de 15.732 por cada 100.000 habitantes. Para 2021, esa tasa bajó a 14.701, y para 2023, a 13.966.

Entre los analistas, el asunto genera división. Mientras unos consideran que los problemas de corrupción siguen siendo graves, otros resaltan que el presidente haya dado pasos.

“Estamos todavía lejos de lograr un avance sustantivo en esta materia, y esto, que es a la vez uno de los avances, uno de los asuntos que hay que anotar en el haber del sexenio de López Obrador, también hay que anotarlo entre los pendientes porque el avance es insuficiente y la corrupción no ha sido erradicada pero sí contenida”, dijo Huchim.

Con estos resultados, opiniones a favor y en contra, tras casi seis años de Gobierno y a punto de conocer a quien lo sucederá en el cargo, López Obrador se dirige hacia sus últimos cuatro meses de mandato.